Какие выплаты положены отцам, рассказала псковский сенатор

13:09, 28 октября 2022, ПАИ

Какие выплаты положены отцам, рассказала член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова в своем Telegram-канале.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Мужчина имеет право на получение единовременного пособия при рождении ребенка в случае смерти матери или лишения ее родительских прав. В целом право на пособие имеет один из родителей либо опекун.

Материнский (семейный) капитал

Мужчина имеет право на получение сертификата МСК, если он является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года). Также отцу переходит право распоряжения материнским капиталом в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Мужчина имеет право на получение пособия, если является неработающим, а также при условии, что мать лишена родительских прав или ограничена в них; умерла, объявлена умершей, признана безвестно отсутствующей; признана недееспособной или ограниченно дееспособной либо по состоянию здоровья не может воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в местах лишения свободы, находится в местах содержания под стражей, а также уклоняется или отказывается от воспитания детей.

Пособие на ребенка с 8 до 17 лет

Его может получать и отец ребенка. Условия оформления одинаковые для мужчин и для женщин. Выплата назначается при условии комплексной оценки нуждаемости семьи, доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимума на душу населения в регионе проживания.

Ежемесячная выплата по уходу

Одному из родителей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы может быть установлена ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей, если он, являясь трудоспособным, не работает, а осуществляет уход за ребенком. Время ухода будет засчитываться в стаж в качестве нестрахового периода, за который начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за каждый полный год ухода.

Досрочная пенсия

Право на досрочную пенсию имеет один из родителей ребенка-инвалида, воспитавший его до достижения возраста 8 лет. Если данным правом воспользовался отец, то он сможет выйти на пенсию в 55 лет - при условии, что у него есть не менее 20 лет стажа, и досрочная пенсия по этому основанию не установлена матери ребенка-инвалида.

Доплата за иждивенца

Если на иждивении родителей-пенсионеров есть нетрудоспособные члены семьи (несовершеннолетний ребенок или студент очной формы обучения в возрасте до 23 лет), то одному из них положено увеличение фиксированной выплаты к пенсии. Оформить доплату за иждивенца имеет право как мать, так и отец.