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Общество

Дожди пройдут в большинстве районов Псковской области 29 октября

Дождь прогнозируется в большинстве районов Псковской области днем 29 октября. Ночью пройдет небольшой дождь, местами умеренный, сообщает псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер юго-западного и западного направлений, ночью со скростью 5-10 метров в секунду, днем - 9-14 метров секунду. Температура по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем воздух прогреется до 8-13 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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