Дожди пройдут в большинстве районов Псковской области 29 октября
Дождь прогнозируется в большинстве районов Псковской области днем 29 октября. Ночью пройдет небольшой дождь, местами умеренный, сообщает псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер юго-западного и западного направлений, ночью со скростью 5-10 метров в секунду, днем - 9-14 метров секунду. Температура по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем воздух прогреется до 8-13 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>