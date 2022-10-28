Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове образовалась пробка

12:15, 28 октября 2022, ПАИ

Столкновение автомобиля Nissan и грузовика произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове.

В результате ДТП пострадал водитель Nissan, ему оказывается помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.

В грузовике находились шесть человек. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Из-за ДТП образовался затор на улице Юбилейной и площади Героев-десантников.