Всероссийский день самбо пройдет в Пскове

12:35, 28 октября 2022, ПАИ

Псков войдет в число городов, которые примут участие во Всероссийском дне самбо. Он пройдет 12 ноября. Всего к спортивному празднику присоединятся 100 городов России. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал президент Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский.

В частности, состоятся соревнования среди мальчиков и девочек 2008-2010 годов рождения, каждый год организаторы меняют возраст участников, отметил Дмитрий Алекминский.

Он также обратил внимание, что девочки борются «пожестче и позлее» мальчиков, поэтому добиваются более высоких результатов.

Соревнования пройдут в комплексе «Олимп» в Пскове.