Более 300 легкоатлетов из трех регионов соберут соревнования в Пскове

12:43, 28 октября 2022, ПАИ

Кто примет участие в предстоящих в Пскове соревнованиях по легкой атлетике, рассказал директор Детского спортивного центра «Юность» - Центра ГТО Пскова Александр Камезин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Соревнования организует псковский спортивный центр «Юность». «Они, пожалуй, самые крупные в Псковской области - заявилось более 300 участников из 16 городов Новгородской и Ленинградской областей и 10 районов Псковской области», — отметил Александр Камезин.

Сегодня пройдут состязания по прыжкам с шестом.

Участники - самые разные легкоатлеты: от малышей до мастеров, заметил директор «Юности». «В этом есть и образовательный момент - маленькие смотрят, кем они смогут стать, если будут достаточно тренироваться. Вообще спортсмены сюда едут, так как им нравится атмосфера соревнования. К тому же у нас отличный отремонтированный стадион «Машиностроитель» - единственный на Северо-Западе, где можно проводить полноценные легкоатлетические соревнования», — сказал Александр Камезин.

«Благодаря именно этим стартам на моих глазах выросло не одно поколение спортсменов: от малышей до отличных спортсменов, которые затем представляли страну на юниорских соревнованиях за границей. Псков еще покажет, на что способен в плане легкой атлетики. Словами не описать, в Пскове надо побывать», — отметил спортивный судья всероссийской категории по лёгкой атлетике Михаил Починский.