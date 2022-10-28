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Экономика

Сбер: Спрос на потребительское кредитование в СЗФО вырос в два раза

Фото: пресс-служба Сбера

С июля по сентябрь 2022 года жители Северо-Запада оформили в Сбере в два раза больше потребительских кредитов, чем кварталом ранее. Такая же динамика наблюдается по Санкт-Петербургу. Объем выданных средств в СЗФО достиг 70,6 млрд рублей, что в 2,6 раза превышает результаты второго квартала.

Лидеры по сумме выданных кредитов – Санкт-Петербург, Ленобласть, Архангельская и Мурманская области.

Отложенный спрос и улучшение условий кредитования – основные драйверы роста, как считают в банке. Текущие ставки позволяют людям вернуться к запланированным ранее, но не совершенным в силу внешних обстоятельств покупкам.

Минимальные ставки на первый месяц действуют — 5,5% для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ и 6,5%, если подписки нет. Базовая минимальная ставка, которая начинает действовать со второго месяца, снижена до 13,9% годовых. Она распространяется на кредиты от 1 млн рублей.

Узнать больше о кредитах Сбера можно на сайте банка.

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