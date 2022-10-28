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Псковичам покажут мультфильм про Северную войну

Фото: Псковская городская библиотека

Мультфильм про Северную войну представят псковские библиотекари на XXVIII Юношеские Кутузовские чтения, которые пройдут сегодня, 28 октября, в читальном зале Псковской историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В этом году они посвящены 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I. Участники конференции, кроме того, смогут ознакомиться с виртуальной выставкой «Документы эпохи Петра I» из Государственного архива Псковской области. Им также покажут мультфильм «Псков в годы Северной войны (1700-1721 гг.)», который создали сотрудники историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва. 

Помимо фильма, с докладом «Пётр I - последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский: страницы биографии» перед собравшимися выступит ученица 11 «А» класса школы № 13 Валерия Тимофеева. Второкурсница Псковского филиала Российской международной академии туризма Ксения Топал прочтёт доклад «Псков в Петровскую эпоху (конец XVII - начало XVIII века: социально-экономическое положение)». Ученик 11 «А» класса школы № 18 Владимир Бузлаев подготовил сообщение «Петр I и Псков: прогулки по Пскову». Семиклассница школы № 13 Анастасия Пылёва расскажет, как Пётр Первый связан с Великими Луками. Ученик 11 «А» класса школы № 18 Мартин Яковлев выступит с докладом «Псков в годы Северной войны». О Петровских бастионах Пскова расскажет второкурсник ПФ РМАТ Максим Румянцев, о «Батареях на высоком берегу Псковы» - семиклассница Псковского технического лицея Ульяна Теренина. 

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