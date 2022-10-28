Вопросы благоустройства обсудил псковский губернатор с главой Минстроя

13:02, 28 октября 2022, ПАИ

Состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Минстроя России Ирека Файзуллина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках встречи обсудили вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройства территорий в регионе, а также ход реализации федеральных проектов, курируемых министерством строительства и ЖКХ РФ.

С января по октябрь в регионе введено в эксплуатацию 290,9 тыс. кв. метров жилья, что превышает план на текущий год на 9,4%. В регионе строятся объекты в рамках федпроекта «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Так, в этом году федеральный проект «ФКГС» благоустроил 54 территории. Кроме того, проект по благоустройству исторической части города Печоры Псковской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Сейчас особое внимание уделяется благоустройству населенных пунктов — проводятся конкурсы, выделяется финансирование, активно вовлекаются жители. Перед нами стоит общая задача по формированию комфортной и доступной городской среды, разнообразной инфраструктуры, которая будет приносить пользу и улучшать жизнь наших граждан», — отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

В декабре в Пскове планируется завершить работы по строительству первого этапа подземного водозабора. Проект был частью программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на 2014-2020 годы. «Несмотря на приостановку финансирования от зарубежных партнеров, подрядчик не отказался от своих обязательств и выполняет строительно-монтажные работы в срок. Проведение пусконаладочных мероприятий и сдача объекта в эксплуатацию запланированы до конца года», — рассказал губернатор Михаил Ведерников.