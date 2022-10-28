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Как выбрать питьевую воду в магазине, объяснили псковичам

На что необходимо обращать внимание при прокупке питьевой воды в магазине, объяснили специалисты псковичам. Информация размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Вода – это одна из основных составляющих жизни. Ее качество напрямую влияет на здоровье человека», - отметили в ведомстве.

Какой должна быть бутылка с водой, где она должна храниться на момент покупки и что должно быть на ней написано, уточнили специалисты. 

1. Бутылка с водой должна быть герметична. Если кажется, что крышка уже вскрывалась, лучше ее не брать.

2. Обращайте внимание на то, в каком месте в торговом зале хранится вода. Она не должна стоять под прямыми солнечными лучами и возле отопительных приборов.

3. Читайте этикетки. На упаковке должна быть указана информация о регистрационных данных производителя, основном составе, дате производства, сроке годности, условиях хранения и типе воды. На бутылках с минеральной водой также должен быть указан источник воды и ее назначение: «столовая», «лечебно-столовая» или «лечебная».

4. Выбирайте воду с кодом DataMatrix на крышке или этикетке. Это гарант ее качества и безопасности. С 1 декабря 2021 года в России стартовала обязательная маркировка минеральной воды. С 1 марта 2022 года она распространяется на прочие категории питьевой воды, а это значит, что производители уже внедрили на своих производствах систему маркировки. Отсканировав цифровой код в мобильном приложении «Честный знак», можно проверить, кем и когда была произведена и упакована вода.

«Некоторые недобросовестные производители продолжают реализовывать продукцию без цифровых кодов. Качество такой воды, ее путь до прилавка не прослежен, поэтому она может быть потенциально опасна для здоровья. Рекомендуется обращать внимание на наличие кода маркировки на воде и срок ее розлива, — отметили в ведомстве. — Если вы увидели на полке минеральную или обычную питьевую воду без кода маркировки, вы можете сообщить об этом в Роспотребнадзор прямо в приложении «Честный знак».

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