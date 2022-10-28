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Общество

Александр Киселёв отчитался перед депутатами о работе «Экопрома»

Ситуацию с утилизацией ТКО обсудили на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября. Директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв ответил, в частности, на вопрос депутатов об обустройстве контейнерных площадок и ответственных за их уборку, сообщили в пресс-службе компании.

«За каждую площадку отвечает управляющая компания либо собственник земли, которому принадлежит территория. Наша задача, как регоператора по обращению с ТКО, - это приехать и убрать. При этом должны быть дворники, которые должны убирать вокруг площадки. Когда приезжает компания «Экопром», мы все убираем, вычищаем и подметаем. В частном секторе за уборку прилегающей территории вокруг контейнера отвечает собственник земли, где он расположен», - пояснил Александр Киселёв.

В продолжение обсуждения он также отметил: «Мусор с острова имени Залита мы вывозим раз в месяц. Так как собственных плавательных средств у нас нет, нам приходится нанимать человека с лодкой и подстраиваться под него. Да, это наши прямые затраты, которые не включаются в размер тарифа. Остров мы не бросаем, будем продолжать вывозить».

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