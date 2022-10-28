Опубликована новогодняя афиша Псковского театра драмы

13:33, 28 октября 2022, ПАИ

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина приглашает взрослых и детей провести новогодние каникулы в театре. В праздничные дни драмтеатр будет отдыхать только 31 декабря и 1 января, сообщили Псковскому агентству информации в театре.

В остальные дни зрителям обещают праздничную атмосферу и насыщенную программу – лучшие и любимые спектакли репертуара. Детей перед каждым представлением ждет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, взрослых – дневные и вечерние спектакли на большой сцене.

В детскую новогоднюю афишу вошли спектакли для малышей от двух до шести лет «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра» и спектакль-сказка «Слон и птичка» для младшеклассников. С 24 декабря по 8 января все детские спектакли будут начинаться с новогодней интермедии с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Во взрослой афише – премьера уходящего года «Морфий» Булгакова (29 и 30 декабря). Не обойдется праздничная программа без комедий: 2 и 3 января зрителей приглашают на совсем свежий музыкальный спектакль «Пигмалион», премьера которого состоится в декабре, 7 января – на бестселлер прошлого года «Сережа очень тупой» (спектакль Дмитрия Месхиева) и 8 января – на красочную, фантазийную комедию о Серебряном веке «Пленные духи». 4 и 5 января у зрителей будет возможность насладиться текстами классиков и романсами в исполнении Ирины Евдокимовой на спектаклях «Што-с» и «Ночь печальна». Театр обязательно покажет и такие любимые спектакли псковской публики, как «Метель» (25 и 28 декабря), «Пиковая дама» (3 января), «Зойкина квартира» (4 и 5 января), «Отелло» (6 и 7 января), «Цветаева и саксофон» (6 января).

Псковский театр драмы обращает внимание зрителей на то, что в январской афише появились дневные показы взрослых спектаклей. Так, в 13:00 театр откроет свои двери для зрителей спектаклей «Пигмалион» (3 января), «Зойкина квартира» (5 января), «Отелло» (7 января).

Планируйте новогодние каникулы вместе с Пушкинским театром. Билеты на спектакли декабря и января уже в продаже в кассе и онлайн.