Более 6 тысяч псковичей воспользовались скидками почты на газеты и журналы

13:52, 28 октября 2022, ПАИ

С 3 по 13 октября, в дни действия скидок на подписку в почтовых отделениях, тираж выписанных изданий превысил 6 700 штук. Это на 11% больше, чем в прошлом году, сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области.

«В дни акции можно было подписаться на любимые печатные издания со скидкой до 30%. Это неизменно привлекает больше желающих снова взять в руки привычный многим источник информации. Скидка распространялась более чем на 2 300 газет и журналов», — рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

В Псковской области «Почта России» ежемесячно доставляет периодические издания более 70 000 подписчикам, многие из них заблаговременно выписывают издания в дни акции, выбирая лучшие условия подписки. Наибольшей популярностью среди псковичей пользуются печатные издания «Курьер. Псков - Великие Луки» и «Антенна-Телесемь. Псков».

Читатели оформляют подписку в почтовых отделениях, на дому с помощью почтальонов и онлайн: в мобильном приложении «Почты России» или на сайте компании.

Подписная кампания продолжается. Выписать периодику можно для себя или для родных и близких, в том числе проживающих в другом регионе России. Кроме того, благотворительная акция «Почты России» «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу которого клиент оформляет подписку, и оплатить её на сайте или в почтовом отделении. Новые выпуски познавательных журналов и популярных газет почтальоны будут адресно доставлять людям, нуждающимся в заботе и внимании.