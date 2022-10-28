Городские и пригородные автобусы Пскова изменят режим работы

14:44, 28 октября 2022, ПАИ

Режим работы общественного транспорта «Псковпассажиравтотранс» изменится с 31 октября по 8 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе государственного предприятия Псковской области.

I. Городские перевозки:

С 31 октября по 3 ноября и с 7 ноября движение автобусов будет организовано по расписаниям рабочего дня. С 4 по 6 ноября движение автобусов будет организовано по расписаниям выходного дня.

II. Пригородные перевозки: изменений нет.



III. Пригородные маршруты:

С 31 октября по 2 ноября движение автобусов будет организовано по расписаниям рабочего дня (каникулярные дни), за исключением маршрутов №102 «Кирово - Хрячова Гора», №104 «Псков - Красные Пруды», №218 «Псков - Карамышево», №224а «Карамышево - Выставка», №219а «Псков - Карамышево ч/з Крякушу, Кутузово», №245а «Псков - Лесные Поляны - Карамышево», №218а «Карамышево - Лопатово», №226 «Псков - Борисовичи (Дворец, Новалок, Гнилуха, Заровенье, Родина)», №200 «Псков - Соловьи - Лентьево (до Горушки)», №201 «Соловьи - Стремутка», движение по которым организовано по расписанию учебных дней.



С 3 ноября автобусы будут ездить по расписаниям пятницы (каникулярные дни) за исключением маршрутов № 102 «Кирово - Хрячова Гора, №104 «Псков - Красные Пруды», №218 «Псков - Карамышево», №224а «Карамышево - Выставка», №245а «Псков - Лесные Поляны - Карамышево», №218а «Карамышево - Лопатово», №226 «Псков - Борисовичи (Дворец, Новалок, Гнилуха, Заровенье, Родина)», №200 «Псков - Соловьи - Лентьево (до Горушки)», №201 «Соловьи - Стремутка», движение по которым организовано по расписанию пятницы (учебные дни).



4 ноября автобусы будут курсировать по расписаниям субботы (каникулярные дни), а с 5 ноября по расписаниям субботы (каникулярные дни), за исключением маршрутов: №105 «Псков - Хрячова Гора - Назимово», №213 «Псков - Гверздонь ч/з Верхолино», №214 «Псков - Гверздонь ч/з Середку», движение по которым закрыто. Маршруты №106 «Псков - Рябово» обслуживается по расписанию воскресенья (закрыт рейс на 13.50). По маршрутам №200 «Псков - Соловьи - Лентьево (до Горушки)», №201 «Соловьи - Стремутка» их движение организовано по расписанию учебных дней.



6 ноября автобусы будут следовать по расписанию воскресенья (каникулярные дни).



С 31 октября по 6 ноября закрывается движение автобусов по маршрутам №142а «Псков - Чужбино (Б. Толба)», №106а «Псков - Похвальщина - Рябово - Зайцево - Соловьи», №114а «Псков - Долгорепицы - Писковичи», №225 «Псков - Покрутище, Станки, Тямша», №214а «Середка - Спасовщина - Знаменка». Движение автобусов по маршрутам № 126 «Рокоссовского - Старый Изборск» и №106 «Старый Изборск - Лавры» будет организовано 31 октября, 4 и 7 ноября без изменений в расписании.



5 и 6 ноября будут организованы заезды в сады пригородными автобусами по маршрутам №101 «Псков - Крипецкое» (заезд в сады Ветеран), №108 «Псков - Красино» (заезд в сады Черские) по расписаниям выходных дней, а 4 ноября без заездов в сады.

С 31 октября по 8 ноября движение автобуса по маршруту №317а «Палкино - Дуловка» будет осуществляться по действующему расписанию каникулярных дней; 3 ноября движение по маршруту закрыто. Рейс маршрута №317а, отправлением от АС Палкино в 18.25 будет выполняться 3 и 6 ноября.



С 31 октября по 6 ноября закрывается движение автобуса по маршрутам №108а «Псков - Вернявино», №228 «Вернявино - Речевицы», №229 «Вернявино - Красино», №230 «Вернявино - Гриханиха».



Движение автобуса по маршруту №123 «Палкино - Локно - Псков» с 31 октября по 2 ноября без изменений. 3 ноября - по расписанию пятницы, 4 ноября – по расписанию субботы, 5 ноября маршрут будет закрыт, а 6 ноября возобновится по расписанию воскресенья.



С 31 октября по 6 ноября закрыто движение по маршруту № 124 «Палкино - Гоглово».



С 31 октября по 2 ноября движение автобусов по маршрутам №145/145А «Палкино - Родовое - Качаново - Палкино» будет организовано по действующим расписаниям каникулярных дней. 3 ноября - по расписанию пятницы, 4 ноября - по расписанию субботы, 5 ноября движение закрыто, 6 ноября - по расписанию воскресенья.



Движение автобуса по маршруту №107 «Псков - Палкино» экспресс с 31 октября по 2 ноября будет осуществляться без изменений. 3 ноября - по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября - по расписанию субботы, а 6 ноября - воскресенья.

5 и 6 ноября на садоводческие товарищества автобусы будут двигаться организованно по действующему расписанию выходного дня.

IV. Междугородние перевозки:

С 31 октября по 2 ноября и с 4 по 6 ноября автобусы на междугородных маршрутах будет ездить по действующим расписаниям дней недели.

Движение автобусов по маршруту № 529 «Псков - Себеж» (9.50) будет организовано 3, 4, 6 ноября



3 ноября движение автобусов на междугородных маршрутах будет осуществляться по действующим расписаниям пятницы. Маршрут №511 работает 3 ноября по расписанию пятницы, а 6 ноября - по расписанию воскресенья. Автобус № 515 работает 4 ноября по расписанию субботы, 6 ноября - по расписанию воскресенья.



Маршрут № 516 работает 3 ноября по расписанию пятницы, 6 ноября - по расписанию воскресенья.