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Общество

Сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии наградили в Пскове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии празднуют 70-летний юбилей со дня образования ведомства. Торжественное мероприятие для псковских сотрудников прошло в конференц-зале гостиничного комплекса «Двор Подзноева», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Поздравить сотрудников вневедомственной охраны собрались представители областной и городской власти.

С поздравлениями от лица губернатора Псковской области выступил его заместитель Василий Осипов. Отличившиеся при исполнении служебного долга росгвардейцы были награждены ведомственными наградами.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков отметил высокий профессионализм стражей правопорядка и поблагодарил их за доблестную службу.

  • 70-летие вневедомственной охраны
    Фото: ПАИ
  • 70-летие вневедомственной охраны
    Фото: ПАИ
  • 70-летие вневедомственной охраны
    Фото: ПАИ
  • 70-летие вневедомственной охраны
    Фото: ПАИ
  • 70-летие вневедомственной охраны
    Фото: ПАИ

А глава администрации Пскова Борис Елкин пожелал им здоровья, успехов в трудовых начинаниях, удачи и счастья. 

В Псковской области под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится более 2800 объектов, магазинов, квартир и других мест хранения личного имущества граждан. Ежедневно на патрульные маршруты выходит более 30 групп задержания. Только с начала 2022 года они около 6 тысяч раз выезжали по сигналу «тревога» и заявкам органов внутренних дел, пресекли свыше 2 тысяч административных правонарушений. Краж с охраняемых вневедомственной охраной Росгвардии объектов в течение 2022 года не допущено.

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