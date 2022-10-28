Сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии наградили в Пскове

14:58, 28 октября 2022, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии празднуют 70-летний юбилей со дня образования ведомства. Торжественное мероприятие для псковских сотрудников прошло в конференц-зале гостиничного комплекса «Двор Подзноева», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Поздравить сотрудников вневедомственной охраны собрались представители областной и городской власти.

С поздравлениями от лица губернатора Псковской области выступил его заместитель Василий Осипов. Отличившиеся при исполнении служебного долга росгвардейцы были награждены ведомственными наградами.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков отметил высокий профессионализм стражей правопорядка и поблагодарил их за доблестную службу.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









А глава администрации Пскова Борис Елкин пожелал им здоровья, успехов в трудовых начинаниях, удачи и счастья.

В Псковской области под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится более 2800 объектов, магазинов, квартир и других мест хранения личного имущества граждан. Ежедневно на патрульные маршруты выходит более 30 групп задержания. Только с начала 2022 года они около 6 тысяч раз выезжали по сигналу «тревога» и заявкам органов внутренних дел, пресекли свыше 2 тысяч административных правонарушений. Краж с охраняемых вневедомственной охраной Росгвардии объектов в течение 2022 года не допущено.