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Культура

Четыре выставки открыли в Гдове в рамках «Культурных выходных»

Несколько выставок проходят в рамках проекта «Культурные выходные» в городе Гдове с 28 по 31 октября. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Большое фойе Центра досуга и культуры Гдова стало площадкой для размещения разных выставок. Здесь представлены работы регионального отделения Союза художников России, мастеров декоративно-прикладного творчества областного центра народного творчества, Военно-исторического музея-заповедника региона, студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Как отметили организаторы, мастер-классы продлятся до 16:00, участие в них платное. «В рамках мероприятия псковские мастера покажут всем желающим азы работы в гончарном деле и узнают, как это - быть витражистом», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Культурные выходные» проходят в Гдовском районе 28—30 октября. 

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