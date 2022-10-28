Участок Комсомольского переулка в Пскове закроют для движения 1 ноября

14:29, 28 октября 2022, ПАИ

1 ноября с 9:00 до 16:00 в связи с проведением работ по ремонту фасада здания № 9 на улице Некрасова закрывается для движения участок Комсомольского переулка от улицы Некрасова до улицы Гоголя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Работы идут в рамках реставрации объекта культурного наследия, здания Мариинской женской гимназии, где с 1990 года располагается Псковский технический лицей.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть информацию при планировании поездок.