Туи высадили у памятника партизану-герою в Гдовском районе

15:15, 28 октября 2022, ПАИ

20 туй высадили у памятника партизану-герою Лене Богданову в посёлке Ямм Гдовского района. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Мемориал находится на пересечении улиц Исполкомовской и Богданова. В 1985 году, в 40-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, памятник был открыт по инициативе Совета ветеранов, а в 2022 году, после работ по благоустройству, он стал заметным для земляков и гостей этого населённого пункта.



Участие в мероприятии приняли представители администраций района и сельского поселения «Полновская волость», районного Совета ветеранов, учащиеся Яммской школы и неравнодушные жители посёлка.

Проект «Сохранение памяти партизана Лени Богданова» начали реализовывать в этом году. «За несколько месяцев плотной работы удалось подготовить площадку для укладки плитки. Были выкорчеваны деревья, выровнена поверхность на территории сквера… Красивым завершением благоустройства стала посадка туй, которые станут украшением этого места», — говорится в сообщении.

Ещё две туи отправились в деревню Партизанская, их высадят у памятника воинам Великой Отечественной войны, который также в этом году был приведен в порядок в рамках проекта ТОС.



«На этом благоустройство сквера не закончится. Планы у нас далеко идущие. Это и продолжение укладки дорожек, установка информационного щита и если всё получится, то и освещение», — рассказал присутствующим глава Полновской волости Виталий Кулаков.



Отдельно Виталий Кулаков поблагодарил за работу в проекте главного ведущего специалиста администрации сельского поселения Екатерину Рысёву. Он отметил, что документации при формировании заявки на участие в региональном конкурсе ТОС — это её работа.

Также в период подготовки проекта помогали командир поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга и коллектив Яммской средней школы.



«Средства на благоустройство мемориала — это результат победы ТОС «Центральный» в региональном конкурсе проектов, разработанных территориальным общественным самоуправлением. Всего было потрачено 215 тысяч рублей. Из них 200 тысяч - грантовая поддержка, а ещё 15 тысяч — софинансирование из бюджета сельского поселения», — отмечается в сообщении.