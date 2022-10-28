Площадку для строительства Дома культуры готовят в Острове-2

15:31, 28 октября 2022, ПАИ

Подрядчики приступили к подготовительным работам на строительной площадке на месте бывшего стадиона на улице Калинина в Острове-2. Там будет возведён новый Дом культуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава района Дмитрий Быстров.

По словам представителя ООО «СМК-Конструкция», рабочие заняты земляными работами, снятием грунта для подготовки основания под здание. Параллельно проводятся работы по ограждению строительного объекта, завозу бытовок и стройматериалов.

«Новый Дом культуры позволит организовать в нём занятия многих детских творческих кружков и студий, которые очень востребованы среди островичей. Обращения по этому вопросу звучат в мой адрес постоянно. Поэтому администрация района, понимая потребность в новом ДК, трудится над решением задачи», – написал глава района.

Строительство нового объекта в Острове стало возможным благодаря помощи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и программе строительства типовых домов культуры. На работы предусмотрено 135 млн рублей. Объект планируется возвести до конца 2023 года.