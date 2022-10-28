Подрядчик на год раньше отремонтирует участки трех улиц Пскова

15:35, 28 октября 2022, ПАИ

Подрядчик на год раньше отремонтирует часть улиц Новаторов, Индустриальной и Евлентьева в Пскове, сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий.

«Работы на Индустриальной должны были начаться в следующем году, но мы договорились с подрядчиком, чтобы он вышел на объект уже в этом, - пояснил Александр Грацкий. - Сейчас вовсю идет укладка выравнивающего слоя и фрезерование асфальтобетонного материала. После завершения укладки выравнивающего слоя на улице Новаторов и на Индустриальной подрядчик приступит ко второму участку улицы Новаторов до Евлентьева и фрезерованию улицы Евлентьева, а также к укладке выравнивающего слоя. Параллельно будет идти работа по укладке бортового камня на улице Индустриальной и устройство недостающего тротуара в сторону улицы Литейной».

По его словам, прорабатывается вопрос об устройстве на Индустриальной небольших посадочных площадок, чтобы здесь появилось автобусное движение.

Верхний слой асфальта на перечисленных участках будут укладывать уже в следующем году. Всего планируется привести в порядок более 4 км дорог. Стоимость контракта - 130 млн рублей. «По контракту работы должны завершиться в 2024 году, но мы планируем, что это случится на год раньше», - заключил Грацкий.