Начальник почтового отделения в Острове-2 подозревается в присвоении чужих денег

15:38, 28 октября 2022, ПАИ

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области. Женщина подозревается в присвоении денег из кассы.

С ноября 2021 по август 2022 года подозреваемая, выполняя обязанности по должности начальника отделения почтовой связи в Острове-2, похитила 80 тысяч рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.