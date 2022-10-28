В Псковской области судят мужчину за жестокое убийство кота

16:04, 28 октября 2022, ПАИ

К рассмотрению уголовного дела в отношении 41-летнего уроженца Новосокольнического района приступил Великолукский городской суд. Ему предъявили обвинение в убийстве животного при ребёнке, с применением садистских методов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

22 мая пьяный мужчина в присутствии детей взял кота сожительницы и выбросил его с пятого этажа. Затем он вышел на улицу и несколько раз ударил животное. После его гибели, мужчина выбросил труп питомца в мусорный контейнер.



Подсудимый вину признал и пояснил, что «кот был старый и везде гадил. В тот день, когда он был на балконе, кот пришел на балкон и справил там нужду, что его и разозлило». Дело рассматривают в особом порядке.