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Происшествия

Псковский водитель может лишиться свободы за поддельное медзаключение

За использование поддельной медицинской справки житель Пскова может лишиться свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе предварительного расследования установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый созвонился с неизвестным ему мужчиной, которого нашел по объявлению в интернете, и приобрел у него заполненное медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Данное заключение он в дальнейшем предоставил в областную ГИБДД Пскова в качестве документа, предоставляющего право сдачи квалификационного экзамена и получения водительского удостоверения.

Санкция части 3 статьи 327 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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