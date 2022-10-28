Зональный этап спартакиады по мини-футболу прошёл в Опочке

17:29, 28 октября 2022, ПАИ

Зональный этап спартакиады по мини-футболу прошёл в Опочке сегодня, 28 октября. Соперниками опочан стали футболисты из Красногородска, Острова, Пустошки, Себежа и Пыталово. Об этом пишет газета «Красный маяк».

На открытии состязания от имени главы района спортсменов поприветствовал его заместитель Андрей Дмитриев. Также слова напутствия сказали заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Опочецкий» Олег Шувалов.

По итогам матча опочане стали серебряными призерами турнира, уступив первенство островским футболистам. Замкнула тройку лидеров команда из Пыталово.

Отметим, что игры состоялись в рамках Спартакиады по мини-футболу среди несовершеннолетних, состоящих на учете, и воспитанников центров помощи детям Псковской области «Твой выбор». Главная цель состязаний – привить молодёжи любовь к спорту, физическим нагрузкам и здоровому образу жизни.