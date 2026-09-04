«Это не лень, а сигнал о помощи»: омбудсмен расскажет об адаптации детей к школе
Первая учебная неделя сентября подходит к концу, а значит, для школьников начинается период адаптации после продолжительных летних каникул. Как помочь ребёнку привыкнуть к новому режиму, справиться с нагрузкой и избежать лишних переживаний? Об этом расскажет уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своей авторской еженедельной программе «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM).
В новом выпуске детский омбудсмен объяснит, сколько обычно длится адаптация к учебному году, какие дети находятся в группе особого риска. Речь пойдет о первоклассниках, пятиклассниках и старшеклассниках, для которых начало учебного года связано с серьёзными изменениями и дополнительными нагрузками.
Наталия Соколова также расскажет, какие признаки могут свидетельствовать о дезадаптации ребёнка, почему раздражительность, нарушения сна, потеря аппетита или даже жалобы на головную и желудочную боль не стоит списывать на лень или нежелание учиться.
Кроме того, в программе прозвучат практические рекомендации родителям: как наладить режим сна и учёбы, о чём разговаривать с ребёнком после школы, почему не стоит требовать отличных оценок с первых дней и сравнивать школьника с другими детьми.
Психолог: Поступление в вуз не должно становиться главной темой разговоров с подростком