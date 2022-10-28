Путину доложили о завершении частичной мобилизации в России

17:34, 28 октября 2022, ПАИ

О завершении частичной мобиизации доложили президенту РФ Владимиру Путину. Всего призвали 300 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе прямой трансляции.

«После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлено 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений», - заявил он и добавил, что их средний возраст составил 35 лет.

Сергей Шойгу также отметил, что на данный момент 218 тысяч мобилизованных совершенствуют свою боевую подготовку.

При этом участники СВО получат статус ветеранов боевых действий, подчеркнул министр обороны.

Напомним, что указом президента с 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации должны были призвать чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, установленное задание в 300 тысяч человек выполнили.

Военкоматы в рамках специальной военной операции продолжат комплектование войск только за счёт приема добровольцев и кандидатов в контрактники.