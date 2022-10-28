Кинофестиваль в Минске откроет фильм, премьера которого прошла в Пскове

17:45, 28 октября 2022, ПАИ

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Российский триллер Натальи Назаровой «Плакать нельзя», главные роли в котором исполнили Светлана Чуйкина и Иван Янковский, станет фильмом открытия ХХVIII Минского международного кинофестиваля «Листопад». Кроме того, картина вошла в основной конкурс смотра, сообщает ТАСС.

По сюжету фильма, россиянка Татьяна воспитывает сына в Скандинавии. После гибели в Сирии ее мужа - военного корреспондента - отношения между матерью и ребенком портятся. После одной из домашних ссор мальчика забирают социальные службы, чтобы определить его в новую семью. В поисках способа вернуть сына героиня оказывается в тупике: по законам новой ювенальной юстиции ее ребенок является собственностью государства. В фильме также снялись Катарина Шпиринг, Джонатан Солвей, Дирк Мартенс и юный актер Владимир Левченко, для которого роль сына главной героини стала дебютной в кино.

Напомним, что премьерный показ фильма «Плакать нельзя» состоялся на кинояестивале «Западные ворота» этим летом в Пскове.

Фильм представил Вадим Быркин, кинопродюсер ленты, со съёмочной командой и актёрами. Режиссер картины Наталья Назарова, в главной роли снимается уроженка Острова, актриса Светлана Чуйкина.

«Листопад» - ежегодный международный кинофестиваль, который проводится в Минске с 1994 года. Организаторами кинофестиваля выступают Министерство культуры Белоруссии, Минский городской исполнительный комитет и Национальная киностудия «Беларусьфильм».