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Общество

В Великих Луках обсудили проведение Дня народного единства

Празднование Дня народного единства в Великих Луках в 2019 году. Фото пресс-службы администрации города Великие Луки

В минувшую среду в Великих Луках состоялось засндание оргкомитета по поводу проведения Дня народного единства. Об этом сообщил глава города Николай Козловский.

По традиции праздник откроется торжественным шествием, участники которого пройдут от улицы Зверева до площади Ленина. В нём примут участие представители руководства города, трудовые коллективы городских предприятий и организаций, образовательных учреждений и общественности. Возглавит шествие духовой оркестр.

Начало движения колонны намечено на 12:00. После того как все участники прибудут на площадь Ленина, в 12:30 здесь пройдёт торжественный митинг.

В 13:00 стартует музыкальная программа «Россия — моя страна!», где будет работать площадка для записи видеообращений к военнослужащим и мобилизованным, принимающим участие в СВО. Кроме того, на центральной площади города будет развёрнута полевая почта, где каждый желающий сможет написать «Письмо солдату».

«В завершение ещё одна важная информация: в город поступила назальная вакцина от COVID-19, которая доступна во всех поликлиниках и пункте вакцинации в торговом центре «Апельсин», — добавил градоначальник.

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