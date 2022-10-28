Губернаторский симфонический оркестр едет в Гдов

18:52, 28 октября 2022, ПАИ

В ближайшее воскресенье, 30 октября, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области отправится в Гдов на «Культурные выходные», где исполнит лучшие киномелодии XX–XXI веков. Об этом сообщил Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Гдовичи смогут увидеть и услышать программу «Симфонический кинематограф» (дирижёр – Вячеслав Рачеев).

Концерт пройдёт в Гдовском центре досуга и культуры (ул. Ленина, д. 1), начало выступления — в 15:00. Билеты можно приобрести онлайн или в кассе центра досуга и культуры.