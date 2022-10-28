В России станет обязательной установка дымовых извещателей в квартирах многодетных семей

19:47, 28 октября 2022, ПАИ

Правительство внесло изменения в правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые обязывают устанавливать в жилье многодетных семей автономные дымовые извещатели. Это следует из постановления правительства, утвердившего эти изменения, сообщает ТАСС.

«В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации или системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели», — говорится в документе.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. Они были подготовлены МЧС России. В министерстве ранее поясняли, что жильё многодетных семей будет оснащаться автономными дымовыми пожарными извещателями не за счёт самих жильцов, а в рамках соответствующих программ, на средства из местных и региональных бюджетов. Эти программы уже несколько лет реализуются во всех регионах. Благодаря дымовым датчикам, по данным МЧС, ежегодно удаётся спасти от огня порядка 1 000 человек. Только с начала этого года такие приборы сохранили более 250 детских жизней.