В результате столкновения автобуса и микроавтобуса затруднено движение по улице Советской Армии
В Пскове на улице Советской Армии у дома № 64 произошло столкновение автобуса и микроавтобуса.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Движение на данном участке затруднено.
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28 октября 2022
В результате столкновения автобуса и микроавтобуса затруднено движение по улице Советской Армии