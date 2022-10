Умер американский музыкант Джерри Ли Льюис

21:47, 28 октября 2022, ПАИ

Американский музыкант Джерри Ли Льюис, который считается одним из основоположников рок-н-ролла, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Музыкант умер дома в Мемфисе, штат Теннесси, в пятницу, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-релиз представителя Джерри Ли Льюиса.

Среди известных хитов певца — Crazy Arms (1956), Whole Lotta Shakin’ Goin’ On (1957), а также Great Balls of Fire (1957).

Джерри Ли Льюис стал одним из десяти первых членов созданного в 1986 году Зала славы рок-н-ролла.





Авторы текста и музыки: Otis Blackwell, Jack Hammer.

