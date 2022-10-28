Псковскому филиалу Академии ФСИН России исполнилось 30 лет

22:20, 28 октября 2022, ПАИ

Псковский филиал Академии ФСИН России отметил 30-летие со дня создания образовательной организации. Об этом сообщили в пресс-службе академии.

В Псковском городском культурном центре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое юбилею образовательной организации, с участием руководства Псковской области и города Пскова, силовых ведомств региона, представителей духовенства и общественности.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравила руководство и коллектив Псковского филиала академии с праздником. В своём видеообращении она отметила значимую роль ведомственного вуза для системы высшего образования региона.

Начальник Академии ФСИН России Сергей Никитюк, выступая перед собравшимися, напомнил историю создания учебного заведения и отметил особую заслугу в становлении вуза ветеранов образовательной организации, внёсших неоценимый вклад в сегодняшнее развитие учебного учреждения.

Начальник Псковского филиала академии Александр Сысоев выразил благодарность Федеральной службе исполнения наказаний, Академии ФСИН России, правительству Псковской области и города Пскова за помощь в развитии вуза.

Прозвучали поздравления и слова благодарности в адрес руководства и профессорско-преподавательского состава Псковского филиала академии от представителей силовых ведомств региона, областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» и духовенства, с которыми вуз связывает плодотворное сотрудничество. Все они пожелали коллективу образовательной организации движения вперёд, новых перспектив, смелых решений и творческих идей.

Ветераны, выпускники вуза и его лучшие сотрудники были отмечены ведомственными наградами и почётными грамотами.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами из города Пскова и Псковского филиала академии.