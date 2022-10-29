В Псков с концертом для мобилизованных приезжает ансамбль из Карелии
29 октября в Пскове для мобилизованного состава пройдёт концерт ансамбля «Кантеле» из Карелии, сообщает региональный телеканал «САМПО ТВ 360°».
Артисты представят народные песни и танцы, оркестровые и вокальные номера.
«Во все времена, когда русский человек испытывает трудности, его согревает народная песня», — сказал начальник управления концертной деятельности Михаил Третьяков.
По словам журналистов телеканала, поездка будет однодневной. В ней примет участие почти весь артистический состав.
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