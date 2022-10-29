В Псков с концертом для мобилизованных приезжает ансамбль из Карелии

00:01, 29 октября 2022, ПАИ

29 октября в Пскове для мобилизованного состава пройдёт концерт ансамбля «Кантеле» из Карелии, сообщает региональный телеканал «САМПО ТВ 360°».

Артисты представят народные песни и танцы, оркестровые и вокальные номера.

«Во все времена, когда русский человек испытывает трудности, его согревает народная песня», — сказал начальник управления концертной деятельности Михаил Третьяков.

По словам журналистов телеканала, поездка будет однодневной. В ней примет участие почти весь артистический состав.