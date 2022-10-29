Жители Выборга приглашают псковичей принять участие в уникальном проекте

00:11, 29 октября 2022, ПАИ

Началась реализация совместного творческого проекта Дворца творчества Выборга и Дома детского творчества Пскова по вязанию шарфа как символа сотрудничества Выборга и Пскова, сообщает паблик «Выборг ВКонтакте».

Проектом предусматривается изготовление вязаного шарфа с символикой городов Выборга и Пскова. Приобщение каждого желающего — жителей Выборга и Пскова — к изготовлению шарфа символизирует собой их единение и дружбу, любовь к истории своих городов, а переплетение тысяч петель означает то, что между жителями двух городов разных регионов много общего — в стремлениях, идеях, интересах.

Участие в проекте принимают педагоги и учащиеся учреждений, также свою лепту может внести любой желающий.

Если вы хотите принять участие в вязании шарфа по заданной схеме, обращайтесь по телефону (8 81378) 2-05-90.