Учёные вырастят растения с кафтана Петра I

09:20, 29 октября 2022, ПАИ

Учёные Государственного Эрмитажа и Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова вырастят для музейного сада растения, фрагменты которых обнаружены в кафтане Петра Великого при подготовке к выставке, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

«При реставрации костюма Петра I найдены колючки, которые застряли в его кафтане. Эти колючки определены, и замечательные специалисты, которые это исследовали, пообещали вырастить их. Может быть, мы их потом посадим здесь. Есть дуб Петра Великого, дуб Александра I, а у нас будут колючки Петра Великого вместе с розами Эрмитажа», — сказал Пиотровский.

Как пояснила хранитель коллекции костюмов Государственного Эрмитажа Нина Тарасова, при проведении работ по реставрации одного из кафтанов Петра Великого на подкладке из розового длинноворсового плюша реставраторы обнаружили несколько необычных включений, которые оказались частичками растений.

«Мы отдали их на исследование во Всероссийский институт растениеводства имени Вавилова. Группа учёных провела исследование и обнаружила, что одна колючка представляет собой люцерну малую, а вторая — растение, которое называется цепкоплодник. Они не встречаются в северных широтах, так что искать виды этих растений следует на юге России и в срединной и южной Европе», — сообщила Тарасова.

По её словам, эти данные смогут дополнить в том числе историю костюма Петра I. Учёные планируют соединить сведения, полученные от биологов, с биохроникой Петра Великого, сверить с его походными журналами — это позволит уточнить датировку кафтана и установить, где именно первый русский император его носил.