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Общество

Мельницу в музее-заповеднике «Михайловское» закроют на ремонт

Фото: телеграм-канал «Михайловское»

Бугровскую мельницу в Пушкинском музее-заповеднике закрывают на ремонт и отладку механизмов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил представитель информационной  службы  Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

«Всем, кто хотел бы этой осенью побывать в Музее-мельнице в деревне Бугрово в составе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», стоит поспешить и отправиться в путешествие уже в эти выходные.  Уже с понедельника, 31 октября, подворье закроют для посетителей по техническим причинам — для текущего ремонта помещений и отладки мельничных механизмов», — написали в телеграм-канале музея.

«К большому сожалению, выполнить эту работу в условиях непрерывного и к тому же чрезвычайно плотного в нынешнем сезоне туристического потока не представляется возможным», — добавили в музее, обращаясь к потенциальным гостям с искренними извинениями за доставленные неудобства.

В музее также напомнили о предстоящем в ноябре санитарном периоде, который затронет все усадьбы «Михайловского».

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