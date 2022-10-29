Мельницу в музее-заповеднике «Михайловское» закроют на ремонт

10:10, 29 октября 2022, ПАИ

Бугровскую мельницу в Пушкинском музее-заповеднике закрывают на ремонт и отладку механизмов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

«Всем, кто хотел бы этой осенью побывать в Музее-мельнице в деревне Бугрово в составе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», стоит поспешить и отправиться в путешествие уже в эти выходные. Уже с понедельника, 31 октября, подворье закроют для посетителей по техническим причинам — для текущего ремонта помещений и отладки мельничных механизмов», — написали в телеграм-канале музея.

«К большому сожалению, выполнить эту работу в условиях непрерывного и к тому же чрезвычайно плотного в нынешнем сезоне туристического потока не представляется возможным», — добавили в музее, обращаясь к потенциальным гостям с искренними извинениями за доставленные неудобства.

В музее также напомнили о предстоящем в ноябре санитарном периоде, который затронет все усадьбы «Михайловского».