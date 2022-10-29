Виктор Золотов поздравил сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии

10:32, 29 октября 2022, ПАИ

Генерал армии Виктор Золотов поздравил личный состав и ветеранов вневедомственной охраны Росгвардии с юбилеем образования службы, сообщает пресс-слжба Росгвардии по Псковской области.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил сотрудников и ветеранов подразделений вневедомственной охраны с 70-летним юбилеем образования службы.



Глава ведомства подчеркнул, что за семь десятилетий служба обрела передовой статус и безупречный авторитет как в профессиональном сообществе, так и среди граждан страны.

Главнокомандующий отметил, что, активно используя достижения научно-технического прогресса в сочетании с оптимальным развитием организационного построения, подразделения вневедомственной охраны последовательно добились не только лидирующих позиций в сфере охранной деятельности, но и стали одним из важнейших элементов государственной системы обеспечения национальной безопасности.

Директор Росгвардии поблагодарил всех сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии за безупречную службу, профессионализм и верность служебному долгу. Он заверил, что руководство ведомства продолжит уделять самое пристальное внимание развитию охранных подразделений, в том числе реализуя проекты цифровой трансформации войск.

Особые слова признательности в день юбилея службы генерал армии Виктор Золотов адресовал ее ветеранам.

Директор Росгвардии пожелал сотрудникам вневедомственной охраны, ветеранам, их родным и близким крепкого здоровья, семейного благополучия, новых профессиональных достижений и мирного неба над головой.



Начало службе вневедомственной охраны положило вышедшее 29 октября 1952 года Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».

Создание службы, подчиненной единому центру, решило проблему отсутствия взаимодействия в охранной сфере и подняло на более высокий уровень качество самой охраны.

Дальнейшие реформы и модернизация подразделений охраны позволили фактически из взводов наружной сторожевой охраны сформировать профессионально подготовленную структуру, способную эффективно решать широкий спектр задач, таких как: надежная защита важных для экономики и безопасности государства объектов, обеспечение их антитеррористической защищенности и противокриминальной устойчивости, а также организация централизованной охраны объектов и имущества юридических и физических лиц.

Сегодня подразделения вневедомственной охраны Росгвардии осуществляют свою деятельность в форме федеральных государственных казенных учреждений, что позволяет им заключать договоры на охрану объектов и квартир граждан и полноценно участвовать в гражданско-правовых отношениях с собственниками охраняемого имущества.

Под надежной защитой сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии находится более 1 миллиона 200 тысяч объектов различных форм собственности. Ежедневно заступая на посты и маршруты патрулирования, личный состав службы вносит существенный вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности.