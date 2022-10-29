Эксперты составили подборку антистресс-вакансий
В компании SuperJob подобрали вакансии, чтобы перезагрузиться и насладиться окружающим миром. В подборке самые интересные варианты работы, где не нужно думать о показателях эффективности, зато можно сбросить груз ответственности, заняться ручным трудом или исследованиями. Кстати, на многие вакансии можно устроиться параллельно с основной работой, а также поучаствовать в волонтёрских научных проектах онлайн.
Волонтёр в научном проекте «По следам старателей» (онлайн)
Здесь можно приступить вместе с учёными к онлайн-исследованию рек: изучать космические снимки и отмечать на них замусореннные акватории. Проект позволяет обнаружить загрязнения в руслах рек Магаданской области, возникшие в результате золотодобычи.
Музейный смотритель (Нижний Новгород)
Нижегородскому государственному художественному музею нужен смотритель, зарплата — от 20 тысяч рублей в месяц. Что делать: восхищаться искусством и тем, как другие восхищаются искусством. Бесценный бонус от работодателя — работа в окружении шедевров Брюллова, Айвазовского, Шишкина, Рериха, Серова и других великих мастеров!
Наездник-животновод (Брянская область)
Ведущему российскому агрохолдингу нужен рабочий, который поможет ухаживать за крупным рогатым скотом, перегонять животных и объезжать территорию на лошади. Работодатель обещает помощь в приезде на места работы, официальное трудоустройство, обучение и спецодежду; зарплата — до 36 тысяч рублей.
Цветовод (Москва)
Что делать: сажать цветы. Можно работать с друзьями и даже получить денежный бонус по акции «Приведи друга». Требуется не опыт, а лишь аккуратность и развитая мелкая моторика. Платят до 1800 рублей за смену.
Дегустатор творога (Иваново)
На агропредприятии в Иваново нужен сотрудник, который будет пробовать и оценивать вкус творога и масла. Опыт работы не требуется.
Шлифовщик по дереву (Московская область)
Что делать: совершенствовать деревянные изделия. Желателен опыт работы с деревом. Платить обещают до 50 тысяч рублей в месяц.
Волонтёр-охотник за пылевыми бурями (онлайн)
Что делать: просматривать космические снимки вместе с учёными и охотиться на пылевые бури.
В SuperJob отмечают, что в подборке собраны разные необычные вакансии со всей России: где-то нужен небольшой опыт работы, а где-то не нужен и работодатель готов обучить всему сам. Также среди вакансий — волонтёрские проекты научного сообщества «Люди науки», где оплата не предполагается, но можно принять участие в интересных исследованиях рек Магаданской области, наблюдать за ростом деревьев и ягод и даже участвовать в оцифровке старинных сибирских газет.
В подборке также есть вакансии сборщика яблок, конфетчика, лесобура, коневода, видеоблогера-садовода, аниматора и множество других.