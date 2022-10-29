Конференция по старообрядчеству пройдёт в Пскове

11:37, 29 октября 2022, ПАИ

В историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва города Пскова началась конференция «Псков и старообрядчество». Конференция проходит под эгидой управления культуры администрации Пскова и местной старообрядческой общины Поморской древлеправославной церкви. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской городской библиотеки.

Перед началом конференции с приветственным словом к её участникам обратились председатель Псковской старообрядческой поморской общины Михаил Радионов и заведующая историко-краеведческой библиотекой имени И. И. Василёва Людмила Русанова. Собравшихся поприветствовали также заместитель председателя Российского совета Поморской древлеправославной церкви Алексей Безгодов и заместитель председателя Невской старообрядческой поморской общины Дионисий Хмелёв.

Конференция началась с доклада старшего научного сотрудника древлехранилища Псковского музея-заповедника Арсения Постникова о псковских купцах-староверах Хмелинских. Затем кандидат философских наук, доцент кафедры философии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Кирилл Кожурин рассказал про духовные старообрядчества юга Псковской области. Искусствовед-архитектор, действительный член Академии архитектурного наследия Игорь Лагунин познакомил участников конференции с архитектурой старообрядческих храмов и молелен Псковщины.

Участники конференции также прослушают доклад псковского архитектора Владимира Васильева из ОАО «Институт «Псковгражданпроект» об истории создания и владельцев дома № 7а на улице Труда в Пскове, доклад члена Струго-Красненского краеведческого общества Псковского регионального отделения Союза краеведов России о старообрядцах из деревни Кебско, а также познакомятся с книжной выставкой «Из истории старообрядчества».

Михаил Радионов, кроме того, выступит с презентацией книги «Дорога к храму».