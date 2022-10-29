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Страна и мир

Госдума потребовала у Америки компенсацию за коронавирус

Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина

Организация Объединённых Наций (ООН) должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса, после чего США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии, написал в своём телеграм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, учёные разных стран нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19.

«Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус», — заявил спикер нижней палаты парламента, напомнив, что от COVID-19 умерло более 6,5 миллиона человек.

Ранее Володин уже выступал с подобными обвинениями в адрес США. В частности, в июле он схожим образом прокомментировал высказывание американского учёного и главы комиссии по COVID-19 Джеффри Сакса.

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