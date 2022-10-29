В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 38 человек
Ещё 25 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии подтверждено 125 079 случаев заражения COVID-19, выздоровело 122 815 человек. За минувшие сутки вылечилось от коронавируса 38 человек.
Всего в Псковской области с начала пандемии умерли 1 934 человека.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
Псков – 40904/13,
Великие Луки – 18186/2,
Бежаницкий район – 1605/0,
Великолукский район – 2843/0,
Гдовский район – 2247/4,
Дедовичский район – 3078/0,
Дновский район – 1017/0,
Красногородский район – 1128/0,
Куньинский район – 1063/0,
Локнянский район – 1206/0,
Невельский район – 5627/0,
Новоржевский район – 1344/0,
Новосокольнический район – 3303/0,
Опочецкий район – 3833/0,
Островский район – 6085/0,
Палкинский район – 1264/0,
Печорский район – 2958/2,
Плюсский район – 1965/0,
Порховский район – 4547/1,
Псковский район – 9693/2,
Пустошкинский район – 1576/0,
Пушкиногорский район – 1789/0,
Пыталовский район – 1921/0,
Себежский район – 2991/0,
Струго-Красненский район – 2115/1,
Усвятский район – 745/0.
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.