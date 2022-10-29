В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 38 человек

13:01, 29 октября 2022, ПАИ

Ещё 25 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии подтверждено 125 079 случаев заражения COVID-19, выздоровело 122 815 человек. За минувшие сутки вылечилось от коронавируса 38 человек.

Всего в Псковской области с начала пандемии умерли 1 934 человека.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40904/13,

Великие Луки – 18186/2,

Бежаницкий район – 1605/0,

Великолукский район – 2843/0,

Гдовский район – 2247/4,

Дедовичский район – 3078/0,

Дновский район – 1017/0,

Красногородский район – 1128/0,

Куньинский район – 1063/0,

Локнянский район – 1206/0,

Невельский район – 5627/0,

Новоржевский район – 1344/0,

Новосокольнический район – 3303/0,

Опочецкий район – 3833/0,

Островский район – 6085/0,

Палкинский район – 1264/0,

Печорский район – 2958/2,

Плюсский район – 1965/0,

Порховский район – 4547/1,

Псковский район – 9693/2,

Пустошкинский район – 1576/0,

Пушкиногорский район – 1789/0,

Пыталовский район – 1921/0,

Себежский район – 2991/0,

Струго-Красненский район – 2115/1,

Усвятский район – 745/0.

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.