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Концерт оркестра народных инструментов прошёл в Гдове

Фото: комитет по культуре Псковской области

Концерт оркестра народных инструментов Псковского областного колледжа искусств им. Римского-Корсакова прошёл в Гдове, сообщает областной комитет по культуре.

В концерте приняли участие солисты — студенты и преподаватели колледжа искусств: Никитин Никита (3-й курс, баян), Бакаушин Глеб (3-й курс, гитара), Шанович Никита (3-й курс, аккордеон), Галкова Маргарита, Лобанова Анастасия, Семенов Даниил (4-й курс, гусли звончатые), вокальный ансамбль Le cantante студенток специальности «хоровое дирижирование» (руководитель — Суровицкая И. П.), Горшкова К. Б. (вокал), Поторочин С. А. (балалайка). Дирижёр — Георгий Гребень.

Отметим, что концерт был принят слушателями с восторгом. Зал аплодировал стоя.

«Здорово! Спасибо артистам и организаторам «Культурных выходных» за реализацию такой идеи. На три дня Дом культуры станет нашим домом. Завтра на выступление ансамбля русской музыки пойдём, а в воскресенье — на симфонический оркестр», — поделились планами на выходные гдовички в комментариях газете «Гдовская заря».

 

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