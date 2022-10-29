Автомобиль столкнулся с фурой в Невельском районе
В Невельском районе на перекрестке по направлению Невель – Усвяты произошло столкновение Volkswagen Passat с фурой, сообщает газета «Невельский вестник».
Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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