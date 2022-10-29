Островичи активно прививаются от вируса и COVID-19

18:14, 29 октября 2022, ПАИ

40 островичей сегодня в передвижном медпункте получили вакцину от гриппа и 11 человек — от COVID-19, сообщает Псковскому агентству информации газета «Островские вести».

Сегодня с раннего утра медицинский автобус комплексной диагностики возобновил вакцинацию от COVID-19 и гриппа в оживлённом месте города— у колхозного рынка.

В медцентре на колёсах соблюдены все санитарные требования: имеются термоконтейнеры и хладоэлементы к ним для хранения вакцины, дезинфицирующие растворы, одноразовые шприцы и другое.

В проведении вакцинации сегодня была задействована медицинская бригада в составе медицинских сестёр с большим стажем работы в Островской межрайонной больнице — Валентина Ващейкина и Любовь Черная.

Вакцинация на колёсах зарекомендовала себя как наиболее удобный и комфортный способ для многих желающих сделать прививку. Её преимущество в том, что нет необходимости тратить время на поход в поликлинику, достаточно иметь при себе паспорт и медполис.

«Многие островичи сегодня у нас спрашивали: «Будет ли работать передвижной медцентр и дальше, чтобы сделать прививки?» И получили утвердительный ответ, что вакцинация на колёсах будет вновь проводиться по субботам у рынка, сообщают работники медицинского автобуса.



«В медицинском учреждении достаточно вакцин от COVID-19 и гриппа, поэтому прививку можно сделать и в прививочном кабинете поликлиники», — проинформировала медсестра Валентина Ващейкина.