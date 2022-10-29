Благотворительный концерт в поддержку СВО прошёл в Пыталово

18:38, 29 октября 2022, ПАИ

Сегодня в районном Доме культуры прошёл благотворительный концерт «Пыталово своих не бросает», который был организован в поддержку военнослужащих СВО. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

Дом культуры собрал полный зал гостей. Свои концертные номера показали фольклорная группа «Истоки», группа «Кофе», дуэт «Алмаз», вокалисты Нина Ефимова, Алина Куценко, Дмитрий Быстров, Олеся Малова, Кристина Воробьева, Дарина Макарова, скрипачка Анна Кузьмина, Павел Верталь прочитал стихи, кроме того, выступили танцевальные коллективы Дома детского творчества, Пыталовской школы искусств, досугового объединения.

Слова благодарности и признательности всем, кто сегодня пришёл на концерт, чтобы поддержать земляков, которые сейчас защищают Родину и покой граждан, выразили глава Пыталовского района Вера Кондратьева и руководитель поискового отряда «Поиск -97» Дмитрий Ершов. Двухчасовой концерт пролетел как одно мгновение. Уходя, зрители благодарили артистов и организаторов за замечательные выступления. Все собранные средства от продажи билетов будут направлены на закупку необходимых вещей для земляков-военнослужащих.