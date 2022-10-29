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Политика

Защита звания «Народный коллектив» прошла в Великолукском районе

В Булынинском доме культуры Великолукского района состоялась защита творческими народными коллективами своих званий, поделились в группе «Информационный культурный центр» Великолукского района. Для коллективов это всегда большой праздник, своеобразный экзамен и проверка на творческую зрелость.

В области художественного творчества звание «Народный коллектив» является самым значимым и присуждается объединениям с высоким исполнительским мастерством, самобытностью, сценическим имиджем, интересным и разнообразным репертуаром. Участников мероприятия тепло приветствовала заместитель главы администрации Великолукского района Елена Демьянчук.

Свои вокальные номера областной экспертной комиссии представили следующие народные коллективы: ансамбль «Радуга» (руководитель — Александр Яровой), хор русской песни «Ивушки» (руководитель — Лидия Котова), ансамбль «Соловушка» (руководитель — Алевтина Герасимова). Хореографическое мастерство показали «Селяночка» (руководитель — Нонна Шпакова) и «Забава» (руководитель — Анастасия Евдокимова).

Все коллективы ведут активную концертную деятельность, являются постоянными участниками районных мероприятий, регулярно становятся призёрами областных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

Члены экспертной комиссии высоко оценили выступления артистов. При защите разбирались такие аспекты творческой деятельности, как стиль, костюмы, репертуар, сценический образ, артистичность, характер исполнения. Пять коллективов прошли по всем этим критериям и вновь подтвердили свои звания народных. 

Председатель жюри, первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева отметила высокий исполнительский уровень всех выступивших артистов.
Но главные достижения народных артистов — аплодисменты зрителей.

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