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Общество

Ремонт потолка в бане сделали ребёнку войны из Великих Лук

Великолучанке, ребёнку войны Зое Хохловой помогли с ремонтом потолка бани, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Зоя Хохлова знакома многим великолучанам. Энергичная и жизнерадостная женщина, в свои 92 года она показывает отличный пример активного образа жизни.

Летом этого года на встрече с депутатом Государственной Думы РФ Александром Козловским Зоя Георгиевна посетовала на состояние потолка в бане. Ранее до этого парламентарий помог ей приобрести годовалых кур.

Общими усилиями команды на днях завершили ремонт потолка, помогли и с мелкими хлопотами по приведению в порядок бани в целом.

«Считаем важной составляющей своей работы помощь старшему поколению. Ранее совместными усилиями отремонтировали крышу дома Зои Георгиевны, а также сделали удобную лестницу от её дома к дороге», — рассказал в своих соцсетях Александр Козловский.

Он также напомнил, что Зоя Георгиевна — ребёнок войны, в период оккупации Великих Лук помогала своей матери-участнице подпольной организации полиграфистов, а после войны сама стала трудиться в городской типографии печатницей. Имеет множество наград, долгие годы вела большую работу по патриотическому воспитанию великолукской молодёжи. 

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