Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дорогу к деревне отремонтировали в Печорском районе

Подъезд к деревне Гнилкино в Новоизборской волости приведён в порядок. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Печорского района Сергей Тарасик.

Отремонтирован участок дороги протяжённостью 1,054 км. Это сделано по просьбам жителей Гнилкино. На модернизацию пути потрачено 2 млн 534 тыс. рублей. Средства были получены в рамках субсидии из областного бюджета. Подрядчиком было ООО «Дружба».

«Уникальный указатель решили пока оставить. Надеемся, что с отремонтированной дорогой заживёт деревня по-новому», — прокомментировал выполненные работы Сергей Тарасик.

Отметим, что по контракту подрядчик должен был завершить работу до 15 ноября, но справился раньше.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

29 октября 2022

Великолукская школа №6 стала лучшей инклюзивной школой России
29 октября 2022

Учитель из Острова приняла участие в молодежном форуме
29 октября 2022

Ансамбль «Контраст» примет участие в гала-концерте

29 октября 2022

Сосновую аллею высадили в Великолукском районе
29 октября 2022

Дорогу к деревне отремонтировали в Печорском районе
29 октября 2022

Защита звания «Народный коллектив» прошла в Великолукском районе

29 октября 2022

Ремонт потолка в бане сделали ребёнку войны из Великих Лук
29 октября 2022

Благотворительный концерт в поддержку СВО прошёл в Пыталово

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...