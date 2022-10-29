Дорогу к деревне отремонтировали в Печорском районе

19:28, 29 октября 2022, ПАИ

Подъезд к деревне Гнилкино в Новоизборской волости приведён в порядок. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Печорского района Сергей Тарасик.

Отремонтирован участок дороги протяжённостью 1,054 км. Это сделано по просьбам жителей Гнилкино. На модернизацию пути потрачено 2 млн 534 тыс. рублей. Средства были получены в рамках субсидии из областного бюджета. Подрядчиком было ООО «Дружба».

«Уникальный указатель решили пока оставить. Надеемся, что с отремонтированной дорогой заживёт деревня по-новому», — прокомментировал выполненные работы Сергей Тарасик.

Отметим, что по контракту подрядчик должен был завершить работу до 15 ноября, но справился раньше.