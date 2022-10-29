Ансамбль «Контраст» примет участие в гала-концерте

20:01, 29 октября 2022, ПАИ

В ежегодном областном фестивале по выявлению талантливых детей в сельской местности «Мы из будущего» приняли участие ребята из города Дно. Об этом сообщает газета «Дновец».

«Положение о проведении фестиваля пришло очень поздно, поэтому готовились к выступлению в спешке, даже не успевали найти транспорт для поездки в посёлок Родина Псковского района, где проходил фестиваль», – рассказал руководитель ансамбля, хореограф Юрий Воронов.

«Но благодаря помощи родителей наших талантливых ребят (они предоставили четыре собственные машины) нам удалось выступить. И хочу отметить, что «Контраст» выступил достойно!», - прокомментировал Юрий Воронов.



По словам хореографа, жюри высоко оценило талант ребят, костюмы, хореографию. Были и замечания, над которыми надо поработать. В итоге из трёх танцев, представленных «Контрастом», один – «Наши кони», в котором танцует группа мальчиков, выбран для участия в гала-концерте фестиваля, который пройдёт в декабре.