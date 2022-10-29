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Общество

Великолукская школа №6 стала лучшей инклюзивной школой России

Школа №6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках победила во всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2022». Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Церемония награждения победителей состоялась в Общественной палате Российской Федерации 28 октября.

В финале конкурса приняли участие образовательные организации (детские сады, школы и - впервые - организации детского отдыха и оздоровления) из 41 региона России.

Второе место заняла школа № 6 в Лесосибирске (Красноярский край), третье – Разуменская средняя общеобразовательная школа №4 «Вектор успеха» (Белгородская область).

Отметим, что в школе Великих Лук создана инклюзивная образовательная практика «Мы вместе». Инклюзия включает в себя не только сферу образования, но и весь спектр общественных отношений: труд, общение, развлечения. В школе все учащиеся с ОВЗ участвуют в занятиях и мероприятиях дополнительного образования, внеурочной деятельности, культурно-досуговых мероприятиях совместно с детьми, не имеющими отклонений в развитии.

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